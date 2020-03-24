Проконсультироваться можно в контакт-центре ПФР

В региональном контакт-центре Пенсионного фонда жители Шумерли и Шумерлинского района могут получить консультацию по всем вопросам, входящим в компетенцию ПФР, заказать документы и записаться на прием.

Контакт-центр подключен к сети через многоканальный единый телефонный номер 8(8352) 64-91-14. Привычный жителям номер телефона «горячей линии» 8(83536) 2-44-60 остается тем же, он автоматически переадресуется на региональный контакт-центр. Полный перечень номеров телефонов «горячих линий» в городах и районах Чувашии доступен на сайте Пенсионного фонда в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/chuvashia/contacts/.

Наряду со сведениями общего характера, при использовании кодового слова можно получить индивидуальную консультацию, в том числе о размере пенсии, дате ее выплаты, продолжительности стажа, формировании пенсионных накоплений, иные персональные данные.

В круглосуточном режиме организована работа системы автоинформирования. С её помощью в период ожидания ответа при занятой линии и в случае вызова внерабочее время можно прослушать актуальную информацию о графике работы органов ПФР, способах получения услуг, новости ПФР, сведения о датах перечисления пенсий.

Рекомендуем всем, и особенно людям старшего возраста, получать консультации специалистов Пенсионного фонда дистанционно, что позволит реже посещать общественные места и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Единый номер телефона контакт-центра 8 (8352) 64-91-14.

Режим работы: понедельник—пятница с 8.00 до 17.00 часов.

Контакты и адреса: http://www.pfrf.ru/branches/chuvashia/contacts/

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шумерле.