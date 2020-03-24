Подписан Указ об Администрации Главы Чувашской Республики

Сегодня, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал Указ об Администрации Главы Чувашской Республики.

Документом утверждается Положение об Администрации Главы Чувашской Республики, которым сохранен ее статус как органа, обеспечивающего деятельность Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики.

Устанавливается, что общее руководство Администрацией Главы Чувашской Республики осуществляет Глава Чувашской Республики, в его непосредственном подчинении находятся руководители самостоятельных структурных подразделений Администрации.

Задачи, функции и принципы организации деятельности Администрации определены исходя из поставленных врио Главы Чувашии задач по повышению эффективности работы государственных органов, искоренению формального подхода к рассмотрению обращений граждан, усилению роли субъектов общественного контроля в деятельности государственных органов, исключению дублирования государственных функций, оптимизации расходов на государственное управление.

По итогам мониторинга эффективности деятельности координационных и совещательных органов, проведенного по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева,исключены функции по обеспечению Администрацией деятельности отдельных координационных и совещательных органов в целях оптимального использования служебного времени, направленного на достижение конкретных результатов.

Структура Администрации утверждается распоряжением Главы Чувашской Республики, которое вступит в силу 4 апреля 2020 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.