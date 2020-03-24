Организация учебного и воспитательного процессов в условиях дистанционного обучения

Методические рекомендации по реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам.

«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений.

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира.

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования.

Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования, в бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора международного движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров.

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников.

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. На сервисе зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей.

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллиона школьников.

Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с помощью Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы – формирование персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для каждого ребёнка возможностей для успешной учёбы.

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету.

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам создана система «Маркетплейс образовательных услуг». В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие.

Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например, социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну. Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра качества образования.

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже представлено более 72 школьных олимпиад.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам не выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются образовательные программы в области цифровых технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трёх возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и др.

Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на дистанционное обучение образовательный фонд «Талант и успех» запускает на платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные курсы. На платформе размещены дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике для 7-го классов, а также по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут доступны дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по информатике.

Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями образовательных программ Центра «Сириус» и предназначены для использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации педагогов. Объём каждого курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, смогут получить сертификат от Образовательного центра «Сириус».

Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» открывает доступ к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны на учеников младшей и средней школы.

Горячие линии по вопросам дистанционного образования

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подготовила подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети. В официальном сообществе Минпросвещения России «Мы учителя!» будет организован кол-центр на базе видеозвонков в ОК. Служба поддержки социальной сети «Одноклассники» откроет дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли получить консультацию по вопросам дистанционного обучения в соцсети.

Также в группах «Mail.ru Group для образования» «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки. С вопросами по переходу на дистанционный режим можно будет обратиться в личные сообщения группы.

Команда социальной сети «ВКонтакте» подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями «ВКонтакте» для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества сотрудники поддержки оперативно ответят на все вопросы.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустило агрегатор kruzhok.org, где собраны лучшие онлайн-ресурсы для дистанционного обучения и участия в кружках.

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/

Список образовательных интернет-ресурсов, предоставленных партнерами для свободного доступа на временный период https://resh.edu.ru/distance/

Единый навигатор по консультационным центрам для родителей школьников на бесплатном государственном портале по поддержке родителей растимдетей.рф https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/

Первоисточник: Министерство просвещения Российской Федерации.