Олег Николаев призвал использовать успешные практики для выработки новых эффективных механизмов в профилактике наркомании

23 марта врио Главы Чувашии Олега Николаева провел заседание антинаркотической комиссии в Чувашской Республике. В совещании в режиме селекторной видеосвязи приняли участие главы администраций муниципальных районов, городских округов.

Рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации на территории республики за 2019 год, а также обсуждены вопросы эффективности реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко­мании в Чувашской Республике» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» и муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании.

Отмечено, что уровень заболеваемости наркоманией в Чувашской Республике на протяжении последних 5 лет ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2020 г. под наблюдением наркологической службы Чувашской Республики состоят 657 человек с установленным диагнозом «наркомания» и 1 347 человек – в группе злоупотребляющих. В 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечается снижение числа больных наркоманией на 6,8%. Показатель первичной заболеваемости наркоманией в республике также ниже 2018 года – на 8,3%.

Однако в целом, наркоситуация остается напряженной. Так, в 2019 году правоохранительными органами республики из незаконного оборота изъято 92,2 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В рамках противодействия притоносодержательству зарегистрировано 10 преступлений, пресечена деятельность нарколаборатории по производству синтетического наркотического средства.

Говоря о положительных результатах реализации программы и принимаемых мер в сфере профилактики, Олег Николаев призвал использовать успешные практики для выработки новых эффективных механизмов в дальнейшей работе. «Все мы свидетели того, что появляются все новые и новые вещества наркотического характера, которые находят новые пути распространения до наших детей. Поэтому очень важно обсуждая достижения прошлого, выработать эффективные механизмы на будущее», — обратился он к участникам заседания.

Руководитель региона поручил всем субъектам профилактики, задействованным в реализации антинаркотических мероприятий, провести тщательный анализ действующих программ, внести необходимые корректировки, обеспечить грамотное распределение финансов.

«Важно предусмотреть усиление тех направлений, которые максимально эффективны в части профилактики наркомании, зависимости и от табакокурения, и от психотропных веществ. Одним из самых эффективных является организация досуга и занятости детей, внедрение новых методов, привлечение к новым формам деятельности. Мы должны направить их мышление в том направлении, чтобы не допустить пристрастия к пагубным привычкам», — обозначил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.