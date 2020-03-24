Олег Николаев встретился с суперфиналистом конкурса «Лидеры России»

24 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с депутатом Государственного Совета Чувашской Республики, участником конкурса «Лидеры России 2020» Григорием Даниловым.

В ходе беседы обсуждены вопросы реализации ряда общественных проектов, депутатская деятельность и другие темы.

Руководитель республики поздравил Григория Данилова с выходом в суперфинал всероссийского конкурса, подчеркнув огромные возможности, которые открывает данный проект для формирования как общефедерального, так и регионального резерва профессиональных управленцев.

Напомним, в начале февраля состоялся полуфинал в Приволжском федеральном округе. По итогам оценочных мероприятий от Чувашской Республики в финал прошли Григорий Данилов, Александр Гатин, Иван Казамбаев, Илья Степанов. Для выхода в суперфинал участники должны были реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Григорий Данилов, в частности, представил онлайн-сервис «Ассистент депутата» — общероссийский интернет-ресурс, который позволяет автоматизировать и ускорить работу с обращениями граждан.

Отметим, что в суперфинал также прошел еще один представитель Чувашии – Дмитрий Арсютов. Он был признан одним из лучших по итогам полуфинала специализации «Здравоохранение».

Всего в суперфинал будут приглашены 300 конкурсантов. Они получат образовательный грант в 1 млн рублей. Победителями станут 100 участников. Их наставниками будут ведущие управленцы страны.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.