Минприроды Чувашии напоминает о соблюдении Правил охоты в сезон весенней охоты на пернатую дичь

Охотникам необходимо принять к сведению, что наиболее типичными нарушениями, выявляемыми в период охоты на пернатую дичь, являются осуществление охоты без соответствующих документов и нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных и плавательных средствах с включенным мотором, с расчехленным или заряженным, или имеющим патроны в магазине, охотничьим огнестрельным оружием.

В связи с этим Минприроды Чувашии напоминает охотникам о необходимости неукоснительно следовать всем требованиям, предусмотренным Правилами охоты, с открытием нового сезона охоты.

27 апреля завершится сезон весенней охоты на пернатую дичь, стартующий 18 апреля. Своевременно возвращайте разрешения на добычу по месту их получения – в течение 20 дней после окончания сезона охоты.

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.