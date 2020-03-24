В последние дни третьей учебной четверти в МБОУ «Гимназия №8» начался марафон музейных уроков, посвященный 75-летию Победы «Это надо живым!». Цель уроков – познакомить учеников с «Книгой памяти», в которую вошли материалы, собранные обучающимися гимназии о своих родственниках-фронтовиках. В предисловии книги сказано: «Это ваша благодарность своим родственникам, которые с честью пронесли по жизни звание «гражданина, защитника, патриота».

Ученики всех классов побывали в музее гимназии «Живая память», где рассмотрели судьбы фронтовиков в контексте конкретных событий Великой Отечественной войны. Беседа руководителя музея по содержанию урока – обязательная часть занятия, в заключение которой самые активные ребята получали символ мира – голубя.

Марафон продолжается. Музейные уроки дают возможность ребятам увидеть тесную связь истории страны с историей своей семьи, почувствовать себя наследниками Великой Победы!

Сайт администрации города Шумерли.