24 Мар

Как выбрать детский трикотаж для дома

Трикотажа не имеет альтернатив, когда речь идет об одежде для дома для мальчиков, девочек и подростков. Такие изделия неизменно пользуются популярностью во всем мире. Многих родителей интересует вопрос, как выбрать детский трикотаж для дома.

Свойства трикотажной одежды для дома

Трикотаж как нельзя лучше обеспечивает комфорт и обладает множеством положительных свойств:

· не сковывает движения;

· не раздражает кожу;

· не мнется;

· легко стирается машинным способом;

· и пр.

Критерии выбора

Существует несколько критериев выбора «правильного»
детского трикотажа:

  • Состав. Приобретая трикотаж, следует обратить внимание на его состав. Хороший детский трикотаж шьется из 100% хлопка. Это делает одежду гигроскопичной и дышащей. Вещи из хлопка без добавления искусственных волокон не раздражают кожу. Они прекрасно выдерживают неоднократные стирки и не меняют своей формы.
  • Красители. Важно, чтобы при окрашивании цветных вещей были использованы гипоалергенные и безопасные красители. Такой трикотаж не нанесет урона здоровью ребенка и предотвратит проблемы с кожей.
  • Качественный пошив. Качественный пошив — крайне важен. Грубые швы будут натирать кожу ребенка, особенно когда речь идет о пижаме, халате или нижнем белье. Аккуратные швы и хорошо обработанные детали бывают только у изделий, изготовленных на крупных фабриках, так как обеспечить высокое качество можно только, используя высокотехнологичное оборудование. В связи с этим не рекомендуется покупать китайский трикотаж, так как большинство изделий из Поднебесной — продукция кустарных мастерских, которых не могут себе позволить современные швейные машинки.
  • Модный фасон, сшитый по правильным лекалам. Трикотаж, который стоит покупать своему ребенку, должен быть изготовлен по правильным лекалам. Это обеспечит свободу движения и комфорт ребенку. Важен и дизайн изделия. Ребенку должно быть приятно надевать халатик, маечку, футболку, пижамку или спортивные брючки. 

Заказать отличный детский домашний трикотаж можно на сайте https://amadel37.ru/detskiy-trikotaj. Там представлена продукция для детей от ивановской компании «Амадэль». Все изделия проходят проверку на безопасность и качество. Они красивы и долговечны. Текстиль от «Амадэль» является хорошим выбором по соотношению цены к качеству и порадует вашего сыночка или доченьку. 

Автор записи: anna

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