Трикотажа не имеет альтернатив, когда речь идет об одежде для дома для мальчиков, девочек и подростков. Такие изделия неизменно пользуются популярностью во всем мире. Многих родителей интересует вопрос, как выбрать детский трикотаж для дома.
Свойства трикотажной одежды для дома
Трикотаж как нельзя лучше обеспечивает комфорт и обладает множеством положительных свойств:
· не сковывает движения;
· не раздражает кожу;
· не мнется;
· легко стирается машинным способом;
· и пр.
Критерии выбора
Существует несколько критериев выбора «правильного»
детского трикотажа:
- Состав. Приобретая трикотаж, следует обратить внимание на его состав. Хороший детский трикотаж шьется из 100% хлопка. Это делает одежду гигроскопичной и дышащей. Вещи из хлопка без добавления искусственных волокон не раздражают кожу. Они прекрасно выдерживают неоднократные стирки и не меняют своей формы.
- Красители. Важно, чтобы при окрашивании цветных вещей были использованы гипоалергенные и безопасные красители. Такой трикотаж не нанесет урона здоровью ребенка и предотвратит проблемы с кожей.
- Качественный пошив. Качественный пошив — крайне важен. Грубые швы будут натирать кожу ребенка, особенно когда речь идет о пижаме, халате или нижнем белье. Аккуратные швы и хорошо обработанные детали бывают только у изделий, изготовленных на крупных фабриках, так как обеспечить высокое качество можно только, используя высокотехнологичное оборудование. В связи с этим не рекомендуется покупать китайский трикотаж, так как большинство изделий из Поднебесной — продукция кустарных мастерских, которых не могут себе позволить современные швейные машинки.
- Модный фасон, сшитый по правильным лекалам. Трикотаж, который стоит покупать своему ребенку, должен быть изготовлен по правильным лекалам. Это обеспечит свободу движения и комфорт ребенку. Важен и дизайн изделия. Ребенку должно быть приятно надевать халатик, маечку, футболку, пижамку или спортивные брючки.
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