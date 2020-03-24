Трикотажа не имеет альтернатив, когда речь идет об одежде для дома для мальчиков, девочек и подростков. Такие изделия неизменно пользуются популярностью во всем мире. Многих родителей интересует вопрос, как выбрать детский трикотаж для дома.

Свойства трикотажной одежды для дома

Трикотаж как нельзя лучше обеспечивает комфорт и обладает множеством положительных свойств:

· не сковывает движения;

· не раздражает кожу;

· не мнется;

· легко стирается машинным способом;

· и пр.

Критерии выбора

Существует несколько критериев выбора «правильного»

детского трикотажа:

Состав. Приобретая трикотаж, следует обратить внимание на его состав. Хороший детский трикотаж шьется из 100% хлопка. Это делает одежду гигроскопичной и дышащей. Вещи из хлопка без добавления искусственных волокон не раздражают кожу. Они прекрасно выдерживают неоднократные стирки и не меняют своей формы.

Красители. Важно, чтобы при окрашивании цветных вещей были использованы гипоалергенные и безопасные красители. Такой трикотаж не нанесет урона здоровью ребенка и предотвратит проблемы с кожей.

Качественный пошив. Качественный пошив — крайне важен. Грубые швы будут натирать кожу ребенка, особенно когда речь идет о пижаме, халате или нижнем белье. Аккуратные швы и хорошо обработанные детали бывают только у изделий, изготовленных на крупных фабриках, так как обеспечить высокое качество можно только, используя высокотехнологичное оборудование. В связи с этим не рекомендуется покупать китайский трикотаж, так как большинство изделий из Поднебесной — продукция кустарных мастерских, которых не могут себе позволить современные швейные машинки.

Модный фасон, сшитый по правильным лекалам. Трикотаж, который стоит покупать своему ребенку, должен быть изготовлен по правильным лекалам. Это обеспечит свободу движения и комфорт ребенку. Важен и дизайн изделия. Ребенку должно быть приятно надевать халатик, маечку, футболку, пижамку или спортивные брючки.

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