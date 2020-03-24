Изменения в программе материнского (семейного) капитала

Об изменениях в федеральной программе материнского капитала, которые приняты по инициативе Президента Российской Федерации, мы расспросили управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Розу КОНДРАТЬЕВУ.

— Каковы основные изменения в программе материнского капитала?

— В рамках реализации Послания Президента России Федеральному Собранию 1 марта 2020 года принят Федеральный закон № 35-ФЗ, которым устанавливаются новые, дополнительные меры по дальнейшему развитию программы материнского (семейного) капитала.

Срок действия программы материнского капитала продлевается на 5 лет - до 31 декабря 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени появятся новорожденные или усыновленные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала. Распоряжение средствами маткапитала не ограничено во времени – использовать сертификат можно будет и после указанной даты.

Впервые право на дополнительные меры господдержки предоставляется женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. Право на материнский капитал имеют также мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу в этом году.

Размер материнского капитала составляет 466 617 рублей при рождении первого ребенка, начиная после 1 января 2020 года. После появления в этих семьях второго ребенка размер материнского капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей на семью.

Семьям, в которых первый ребенок появился до 1 января 2020 года, а второй рожден после этой даты, размер материнского капитала сразу же составит 616 617 рублей.

— Сколько семей в Чувашской Республике уже оформили материнский капитал на первенца?

— Семьи Чувашии с первых дней после подписания закона начали обращаться в органы Пенсионного фонда Чувашии за материнским капиталом на первого ребенка. На сегодня заявления подали уже 45 семей с первенцами, 6 семей уже получили сертификат на руки.

В целом по республике в связи с внесением изменений в программу материнского капитала прогнозная численность владельцев сертификатов в 2020 году дополнительно увеличится на 4,5 тыс. человек.

— Какие еще изменения внесены в программу материнского капитала?

— Одно из значимых нововведений вступит в силу с 15 апреля 2020 года. С этой даты государственная услуга по выдаче сертификата на материнский капитал в числе первых будет предоставляться в проактивном формате, без подачи заявления. После рождения ребенка право на материнский капитал будет оформлено автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, подав соответствующее заявление. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата будет приниматься на основании данных о СНИЛС матери, сведений о рождении, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а также сведений, запрашиваемых в иных госорганах, в том числе с использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

До 15 апреля 2020 года семьи могут обращаться за сертификатом в ранее установленном порядке, подав электронное заявление через Портал госуслуг или на сайте ПФР в Личном кабинете либо обратившись в МФЦ и клиентскую службу Пенсионного фонда. Заявительный порядок оформления сертификата сохранится для семей с усыновленными детьми, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами родители, а также в случае рождения детей за пределами Российской Федерации.

— После перехода с 15 апреля на беззаявительное оформление сертификата, каким образом можно будет узнать о своём праве на материнский капитал?

— Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в Личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или Едином портале госуслуг.

Для доступа к этим сервисам необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Тем, кто ещё не зарегистрирован на Едином портале госуслуг, рекомендуем позаботиться об этом заранее – ещё до рождения малыша. В этом случае им будут доступны госуслуги Пенсионного фонда и других ведомств в онлайн-режиме.

Таким образом, государство переходит на современный и удобный электронный формат взаимодействия с молодыми мамами.

— Многие семьи используют материнский капитал для улучшения своих жилищных условий. Есть в этом направления какие-либо изменения?

— Внесены изменениями, которые делают более удобным распоряжение материнским капиталом на эти цели.

Отменено представление владельцем сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения в общую собственность семьи. При этом жилье в обязательном порядке должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей - по новым нормам в заявлении о распоряжении владелец подтверждает, что уведомлен об обязанности выделить доли.

Еще одно нововведение: приняты поправки, законодательно закрепляющие право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банк, который выдаёт кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первоначального взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом. Сейчас прорабатываются механизмы взаимодействия с основными банками-партнерами в этом направлении.

Принимаемые нововведения повысят доступность госуслуг для семей с детьми, создадут дополнительные государственные гарантии и сократят риски, связанные с злоупотреблениями в этой сфере.

— Что ещё изменилось в части распоряжения средствами материнского (семейного) капитала?

— Предусмотрено значительное сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его средствами.

С 1 января 2021 года устанавливается новый срок для принятия решения о выдаче сертификата. Если ранее такое решение выносилось в течение 15 рабочих дней после поступления заявления, со следующего года органы ПФР будут принимать решение в течение 5 рабочих дней с момента поступления сведений из ЕГР ЗАГС и иных ведомств. Сроки пересматриваются не только для Пенсионного фонда. Для ведомств, представляющих сведения установлен срок для ответа в 1 рабочий день, В этой связи очень важно, чтобы необходимые для принятия решения сведения своевременно поступали в распоряжение Пенсионного фонда. Для поставщиков сведений вводится обязанность представлять их в течение одного рабочего дня с даты поступления запроса. Ранее срок составлял до пяти календарных дней.

Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала также будет сокращен. Со следующего года на рассмотрение заявки об использовании средств отводится не более 10 рабочих дней.

Сайт администрации Шумерлинского района.

