В Чувашии нашли возможность поддержать социально незащищенных жителей

Не так давно в Чувашии произошло событие, которое многими жителями республики из категорий, нуждающихся в соцподдержке со стороны государства, было воспринято только положительно – был принят закон о неснижении величины прожиточного минимума. Это стало одним из кардинальных действий нового руководства республики в области социальной политики.

Об этом и других достижениях новой администрации региона рассказал врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем интервью изданию «Комсомольская правда Казань», опубликованном 20 марта (полная версия тут - https://www.kazan.kp.ru/daily/27107.7/4181849).

Олег Николаев акцентировал внимание на том обстоятельстве, что «три последних года в Чувашии ничего в этом направлении не делалось, а теперь более 200 тысяч человек, получавших те или иные выплаты, уже в этом месяце почувствовали или почувствуют улучшение». «Мы нашли возможность индексировать выплаты социально незащищённым слоям населения», — сообщил он.