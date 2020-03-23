Шумерлинских перевозчиков призвали усилить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия

Роспотребнадзор предписал усилить дезинфекционный режим и меры профилактики в связи с угрозой распространения новой опасной коронавирусной инфекции. К этому призвали и перевозчиков в городе Шумерля. По первым признакам коронавирус похож на ОРВИ, но впоследствии способен вызывать серьезные осложнения. Поэтому сегодня гигиена в местах с повышенными санитарными требованиями требует особого контроля.

На встрече членов штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Шумерля представителям служб такси и основному пассажирскому перевозчику в муниципалитете рассказали о необходимости проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и выдали соответствующее предписание ТО управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии в городе Шумерля.

Согласно предписанию, необходимо обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в салонах автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей, не реже 2-х раз в день; неснижаемый запас дезинфекционных средств. Также необходимо обеспечить водителей, задействованных при перевозке людей, средствами индивидуальной защиты (индивидуальные маски, из расчета замены их каждые 3 часа работы; влажные салфетки и мыло с антибактериальным и противовирусным эффектом). Кроме того, предписано организовать обучение водителей правилам поведения дезинфекции салонов и мерам личной безопасности.

Сайт администрации города Шумерли.

