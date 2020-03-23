Чувашия на 1 месте по лучшей подготовке граждан к военной службе

Об этом 23 марта на еженедельном совещании врио Главы Чувашии Олега Николаева с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов доложил военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин. Командование Центрального военного округа особо отметило положительный опыт республики в вопросах патриотического воспитания молодежи, эффективной работы по розыску уклонистов, по выявлению лиц, склонных к девиантному поведению, по количеству призывников, имеющих высшее образование.

Одной из тем, которую обсудили участники совещания, стала складывающаяся паводковая обстановка на территории региона. Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров отметил, что 18 марта была проведена проверка состояния дел по пропуску паводка в Цивильском, Красноармейском, Вурнарском, Шумерлинском, Порецком районах и г. Алатырь. Разрушений ГТС, водопропускных труб и подтоплений территорий не зафиксировано.

Потенциально опасные объекты, участки нефтегазопроводов и водозаборы из подземных источников в зоны возможного подтопления не попадают.

«Можно сказать, что весенний паводок – 2020 в республике проходит без чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул Вениамин Петров.

Особую обеспокоенность по-прежнему вызывают рыбаки, которые, рискуя собственной жизнью, выходят на тонкий лёд. В текущем весеннем периоде – 2020 в республике уже зарегистрированы несчастные случаи, связанные с провалом людей под лёд. Зафиксированы случаи пала травы.

Олег Николаев поручил привлекать к ответственности тех жителей, кто систематически нарушает правила выхода на лед, а также неосторожно обращается с огнем.

Члены еженедельного совещания также обсудили итоги исполнения переданных Российской Федерацией полномочий Чувашской Республике в области охраны, воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов в 2019 году.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.