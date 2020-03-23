ФГБУ ЦСП Минздрава России запустит тест-систему для диагностики коронавируса

ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2».

По словам ФГБУ ЦСП Минздрава России Сергея Юдина, новую тест-систему от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки.

Создание тест-системы началось 31 января 2020 года по поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. По завершении регистрационных испытаний 6 марта новая тест-система была зарегистрирована Росздравнадзором (регистрационное удостоверение от 06 марта 2020 г. № РЗН 2020/9765).

Первоисточник: Минздрав России.