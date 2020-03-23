У спортсмена из Чувашии подозрение на коронавирус

У 22-летнего спортсмена из Чувашии, находящегося с 12 марта на тренировочном сборе со сборной командой России по велосипедному спорту в Краснодарском крае, подозрение на коронавирус.

Спортсмен находится в инфекционном отделении медицинского учреждения в г. Геленджик, в настоящее время проводятся мероприятия по подтверждению диагноза. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Все, с кем контактировал молодой человек на сборах, наблюдаются у медиков, спортсменов из Чувашии среди них нет.

По телефону спортсмен сообщил, что заразиться он мог в Румынии, где c 27 февраля по 1 марта выступал на чемпионате Европы по триатлону.

«По приезду на сборы я сразу же обратился в медучреждение, хотя никаких признаков заболевания у меня не было. Первые анализы были отрицательными. Тем не менее, я находился на карантине. Никаких симптомов болезни я пока не ощущаю. Чувствую себя хорошо», – рассказал спортсмен.

Напомним, с 18 марта распоряжением врио Главы Чувашии Олега Николаева в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в республике введён режим повышенной готовности. До особого распоряжения запрещены все спортивные, зрелищные, публичные и массовые мероприятия. С 21 марта приостановлены тренировочные мероприятия в спортивных школах.

Минспортом Чувашии рекомендовано организациям, предоставляющим платные оздоровительные услуги, отменить групповые занятия с населением. Усилить контроль за графиками уборки и проветривания помещений, своевременно проводить дезинфекционные мероприятия.

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.