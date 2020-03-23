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21 Мар

В Чувашии блогеры подняли шумиху, обсуждая возможные последствия зарубежной командировки главного врача Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, депутата Госсовета Николая Николаева. Сейчас к обсуждению подключились официальные лица

Эта командировка неожиданно стала предметом обсуждения блогеров. Они...

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