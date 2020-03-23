Предложено принять региональный закон о «детях войны» до празднования 75-летия Победы

Соответствующий законопроект на прошлой неделе рассматривался на заседании рабочей группы Комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного Совета Чувашской Республики. 23 марта на еженедельном совещании его прокомментировал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Руководитель региона призвал прислушаться к мнению людей, которые относятся к этой категории.

«Люди говорят о том, что для них важно, прежде всего, получить статус «детей войны», закрепленный конкретным документом. Это мы можем решить в достаточно короткие сроки. Но если мы углубимся в некие финансовые меры обеспечения этих людей, то, скорее всего, уйдем очень далеко. Потому что на сегодняшний день такие финансовые меры у нас в бюджете не предусмотрены. Этот вопрос потребует достаточно серьезного анализа. Тогда это решение однозначно «уйдет» за дату, которую мы очень сильно ждем, к которой готовимся и, естественно, почитаем – это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Если мы какое-то решение принимаем, то хотелось бы выйти на него к этому периоду», – сказал Олег Николаев.

При этом он отметил, что на первом этапе важно закрепить статус «детей войны» в законе, а в дальнейшем его можно будет наполнять содержательными мерами поддержки исходя из ситуации и возможностей республиканского бюджета.

На данный момент в проекте закона предусматривается определение юридического статуса «детей войны», выдача удостоверения, а также меры нефинансовых социальных гарантий.

К данной категории предлагается отнести граждан Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Союза Советских Социалистических Республик и проживающих на территории Чувашской Республики.

Предполагается, что «дети войны» будут обслуживаться вне очереди в учреждениях, предоставляющих социальные услуги (дома-интернаты для ветеранов, инвалидов и пенсионеров и т.п. ), получать внеочередное социальное обслуживание на дому. Медицинская помощь в государственных медицинских организациях «детям войны» также будет предоставляться вне очереди.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова сообщила, что законопроект планируют вынести на обсуждение республиканского парламента 16 апреля.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.