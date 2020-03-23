Почта России в Чувашии предлагает пенсионерам обслуживание на дому

Почта России доставляет социальные выплаты каждому третьему пенсионеру на территории Чувашии и предлагает также на дому, без посещения отделений связи, получать полный комплекс услуг.

В Чувашской Республике у почтальонов и в почтовых отделениях предпочитают получать пенсии более 100 000 человек, 30 000 из них проживают в городах Чебоксары и Новочебоксарск. В целях профилактики инфекционных заболеваний Почта России предлагает пожилым людям полностью перейти на получение пенсий и других социальных выплат на дому, с доставкой почтальоном.

Пригласив почтальона, пожилые люди смогут, не выходя из дома, получить и другие услуги, в частности оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, оформить подписку или страховку. Кроме того, при необходимости почтальоны доставят на дом и посылку, и печатные издания, и товары народного потребления.

Этими услугами на дому могут воспользоваться не только пенсионеры, но и абсолютно все жители Чувашии.

Заказать вызов почтальона на дом можно по номеру горячей линии УФПС Чувашской Республики (8 8352) 63-62-12 круглосуточно.