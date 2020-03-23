О временной приостановке приема документов о мере социальной поддержки

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации рекомендует обеспечить временную приостановку нарочного приема документов и сведений от граждан.

Заявление о мерах социальной поддержки можно подать через портал Госуслуг или в письменном виде посредством почтовой связи.

Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки:

— заместитель директора КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (8352) 23-11-95;

— начальник отдела по организации социальных выплат КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии (8352) 23-11-77;

— отдел социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары (8352) 23-52-44;

— отдел социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары (8352) 23-46-90;

— отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары (8352) 23-52-81;

— отдел социальной защиты населения г. Новочебоксарск (8352) 74-04-74;

- номера телефонов отделов социальной защиты населения Чувашской РеспубликиПервоисточник: КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.