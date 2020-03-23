23 Мар

Ожидаются неблагоприятные погодные условия

Синоптики предупреждают жителей нашего региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. По сообщению Гидрометцентра Чувашии, 23 и 24 марта в ряде районов республики и городе Чебоксары ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.  

Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению слабоукрепленных конструкций.  

Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили.  

Напоминаем, телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).

Первоисточник: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике.

Автор записи: anna

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