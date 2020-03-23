На хакатоне будет разработан сайт о нацпроектах в республике

С 27 по 29 марта 2020 года в Чувашии пройдет тематический онлайн-хакатон. В течение двух суток командам предстоит разработать макет цифровой платформы, где будет собрана вся информация о реализации национальных проектов в республике. Организатором технического «мозгового штурма» выступила Ассоциация по содействию развитию информационных технологий «ИТ-Кластер Чувашской Республики». Хакатон проводится при поддержке Мининформполитики Чувашии.

К участию приглашаются команды из 2-5 человек. Предъявляются требования к возрасту: все участники должны быть старше 16 лет. Участие в хакатоне бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно через сервис TimePad, заполнив электронную форму. Через регистрацию проходит только капитан команды. Заявки на участие принимаются до 12:00 26 марта 2020 года (по московскому времени).

Хакатон пройдет на онлайн-площадке по адресу: https://discord.gg/cfAhxCw. Команды будут работать удаленно. На решение задачи выделяется 39 часов: с 19:00 27 марта до 10:00 29 марта. Далее капитанам предстоит в режиме видеоконференции презентовать свои наработки членам профессионального жюри. Продукт должен быть работоспособен, включать в себя интерфейс и минимальный дизайн. Итоги хакатона будут подведены не позднее 30 марта 2020 года.

По итогам хакатона 3 команды разделят между собой призовой фонд в 300 тысяч рублей. Команда, представившая лучшую разработку, получит главный приз – 150 тысяч рублей. Награда за 2 место – денежный приз в размере 100 тысяч, за 3 место – 50 тысяч рублей.

Отметим, что к середине апреля этого года в Чувашии должен заработать единый информационный ресурс о ходе реализации национальных проектов на территории Чувашской Республики. Соответствующее поручение было озвучено врио Главы Чувашии Олегом Николаевым на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, которое состоялось 27 февраля 2020 года.

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.