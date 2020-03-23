На еженедельном совещании врио Главы Чувашии поручил проверить расходования средств на содержание дорог

23 марта на очередном еженедельном совещании у врио Главы Чувашии Олега Николаева обсудили текущее содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения.

В связи с тем, что в этом году зима выдалась теплой и малоснежной, Олег Николаев дал поручение и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову, в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию с расходами финансовых средств, выделенных на зимнее содержание дорог.

Кроме этого, он поручил подготовить предложения по обеспечению повышения эффективности ямочного ремонта в весенний период. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с резкими изменениями температурного режима, дороги часто заполнялись талой водой, что привело к быстрому разрушению асфальтобетонного покрытия. Особенно явно проявились дефекты дорожного покрытия на региональной сети автодорог.

«Через неделю я вернусь к этой теме. Мы должны понимать, как используются бюджетные деньги, которые направлены на содержание дорог, какие меры предпринять, чтобы мы получили эффективное распоряжение деньгами и, как главный итог, достойного качества дороги», — заявил Олег Николаев.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.





