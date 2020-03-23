Запущен портал «Все.онлайн»

С 23 марта начал свою работу портал «Все.онлайн». Интернет-площадка содержит информацию о бесплатных цифровых ресурсах и услугах для тех, кто работает удаленно в связи с распространением коронавируса. Ресурс запущен Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских интернет-компаний.

Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям – от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн.

В каталог вошли сервисы телемедицины, видеосервисы, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи, услуги такси и каршэринга. Для учащихся доступны продукты Учи.ру. Открыт бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. Почта России предоставила сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации.

Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.

На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. Каталог будет пополняться.

По материалам Минкомсвязи России

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.