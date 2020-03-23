В парке культуры и отдыха города Шумерля наряду с благоустройством территории ведутся ремонтно-восстановительные работы

В парке культуры и отдыха города Шумерля продолжаются работы по благоустройству и подготовке территории к открытию весенне-летнего сезона.

Помимо санитарной очистки территории от мусора, прошлогодней листвы и веток в парке начались ремонтные работы. На универсальной спортивной площадке и детской игровой площадке проведены сварочные работы. Эти объекты были установлены в парке в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако, за период менее 2 лет, конструкции были нарушены: на спортивной площадке повреждены рейки в воротах и замки на входных дверях, на детской площадке качалка–мотоцикл для малышей, новые урны и скамейки постоянно подвергаются вандализму.

Администрация парка обращается к жителям города с просьбой бережно относиться к объектам нашего любимого парка, беречь его и не разрушать. Берегите то, что создано для комфорта шумерлинцев!

Сайт администрации города Шумерля.

