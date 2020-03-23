Введен ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил федеральной таможенной службе, налоговой службе и Росздравнадзору с сегодняшнего дня обеспечить ежедневный мониторинг объемов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

«ФТС России, ФНС России и Росздравнадзору в соответствии с компетенцией начиная с 23 марта 2020 года обеспечить ежедневный мониторинг объёмов экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты питания, товары первой необходимости и лекарственные средства и направить соответствующую информацию в Минпромторг России, Минсельхоз России и Минздрав России», — говорится в поручении​​​.

«Минпромторгу России и ФТС России с учётом получаемой информации, объёмов произведённых на территории РФ товаров и имеющихся запасов представить в правительство предложения об ограничении экспорта соответствующих групп товаров. Срок — 25 марта 2020 года, далее — еженедельно», — говорится в поручении.

Аналогичные поручения даны Минсельхозу, Россельхознадзору и Минздраву совместно с ФТС.

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.