АПК Чувашии нацелено на экологизацию и импортозамещение

Создание российского «зелёного бренда», то есть экологически чистой агропродукции, — такую задачу поставил Президент России Владими Путин перед АПК. С прицелом на попадание именно в этот сегмент в Чувашии будут развивать сельское хозяйство и инвестиции в него, заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем интервью изданию «Комсомольская правда Казань», опубликованном 20 марта (полная версия тут — www.kazan.kp.ru/daily/27107.7/4181849). И это, по его мнению, в перспективе позволит республике увеличивать доходность агросектора.

Олег Николаев напомнил о славном ратном и трудовом подвиге чувашского народа в военные и послевоенные годы. «Сегодня нам тоже есть чем гордиться, — отметил он. — Например, новый завод по производству солнечных батарей «Хевел»... Или предприятия «Релематика» и ВНИИР, выпускающие уникальное электротехническое оборудование. Или Чебоксарский тракторный завод — помимо него, такого рода продукцию производят лишь две фирмы в мире: «КамАЗ» и «Катерпиллер».

Он сообщил изданию, что для достижения целей и развития АПК и промышленного сектора экономики изменена структура республиканского Министерства промышленности и энергетики, запущен совместный с крупными предприятиями план действий. «В частности, с тем же самым тракторным заводом сейчас работаем очень плотно по заключению соглашения о развёртывании производства сельхозтракторов малой мощности, что очень нужно стране для импортозамещения», — пояснил Олег Николаев.