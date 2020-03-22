К изучению и сохранению чувашского языка должны применяться новые подходы

В Чувашии традиционно сильны дружеские взаимоотношения между проживающими здесь народами, а их около 120, и нет конфликтов межнационального характера. «Потому что сами чуваши — люди законопослушные, трудолюбивые, с уважением относятся к себе и другим», — назвал одну из базовых основ такой стабильности врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем интервью изданию «Комсомольская правда Казань», опубликованном 20 марта (полная версия тут — www.kazan.kp.ru/daily/27107.7/4181849). Напомним, что до назначения указом Владимира Путина временно исполняющим обязанности главы региона Олег Николаев возглавлял Комитет Госдумы по делам национальностей.

Также он отметил, что руководство Чувашии будет последовательно проводить работу по сохранению чувашского языка как второго государственного в республике. Но делать это нужно, используя новые подходы и технологии, чтобы привлечь молодёжь. В качестве примера Олег Николаев напомнил о древних чувашских рунах. Они «как китайские иероглифы: простой знак — глубинный смысл». И раскрытие этого смысла, тайн языка будет интересно детям, выразил свое мнение врио Главы Чувашии.