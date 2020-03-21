Уважение к каждому жителю Чувашии – обязанность чиновника

Выявлять «неправильное» поведение чиновников помогают неравнодушные и активные граждане, не боящиеся выражать свое мнение, в том числе посредством современных средств коммуникаций. И это только на пользу, такую позицию озвучил врио Главы Чувашии Олег Николаев в своем интервью изданию «Комсомольская правда Казань», опубликованном 20 марта (полная версия тут — www.kazan.kp.ru/daily/27107.7/4181849).

«Мы создаём прозрачную систему гражданского контроля за властью, усиливаем работу общественных советов при каждом ведомстве в республике», — отметил он, отвечая на вопрос журналиста о поведении и высказываниях чиновников разного уровня, компрометирующих саму систему органов государственной власти.

Олег Николаев не считает неправильное поведение чиновников каким-либо новым явлением. Такое было и раньше, и тогда у чиновников было сильно чувство безнаказанности и вседозволенности по причине того, что «просто раньше не существовало средств коммуникации, смартфонов, благодаря которым это можно сразу фиксировать и предавать огласке». Он напомнил, что Президент России Владимир Путин уже несколько лет подряд в своих Посланиях акцентирует внимание на том, что чиновники любого уровня должны относиться к человеку с уважением.