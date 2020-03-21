В Чувашии блогеры подняли шумиху, обсуждая возможные последствия зарубежной командировки главного врача Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, депутата Госсовета Николая Николаева. Сейчас к обсуждению подключились официальные лица

Эта командировка неожиданно стала предметом обсуждения блогеров. Они задались вопросом, не должен ли был парламентарий по возвращении в Чебоксары соблюдать карантин. Николай Станиславович уже давал комментарии по этому вопросу о том, что с 11 по 13 марта он находился в заграничной командировке, согласованной с Минздравом России. Никаких туристических мест он не посещал и принимал необходимые меры предосторожности: маска, антисептик. В Москве по прилету прошел досмотр сотрудниками Роспотребнадзора, теплометрию и заполнил специальную анкету. По прибытию домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тесты, по их результатам никаких симптомов заболевания нет.
Сейчас к обсуждению подключились специалисты:
Министр Здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов:
— По нашим данным, Николаев по прилету сдал все необходимые анализы. У него не было симптомов болезни — он проходил теплометрию и в Германии при вылете, и в России в Москве. К категории подозреваемых в заболевании коронавирусом он не относился. Сразу сдал тест, который показал отрицательный результат. В связи с возникшей ситуацией он сейчас находится на больничном, сдал повторный тест и будет в изоляции дожидаться его результатов. Здесь я бы хотел обратиться к СМИ с призывом запрашивать официальные комментарии, чтобы предоставлять людям необходимую информацию. В данном случае новость была подана без учета всех фактов. У человека сейчас от потока информации уже с трудом складывается картина, когда какие меры были приняты и когда были введены те или иные обязательства...нам надо помогать людям, а не давать поводы для паники.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии Луговская Надежда Феофановна:
- Важно отметить — все действующие на тот момент регламенты он исполнил: зарегистрировался и в Москве по прилету, и в Чебоксарах, обратился в нашу службу, прошел тест. На тот момент обязательная самоизоляция была предписана только жителям Москвы. Признаков заболевания у него не было, тест показал отрицательный результат. Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали. Ни о каком злоупотреблении со стороны Николаева в данном случае речи не идет. Еще раз подчеркну, он выполнил все требования, действующие для жителей республики на тот момент. На сегодня картина такая же — признаков заболевания нет. Но мы все равно настояли на повторном тесте, его результатов Николаев будет дожидаться, находясь на больничном.
Если бы такая история случилась, скажем, вчера, то он в обязательном порядке был бы отправлен на самоизоляцию. Так сегодня происходит со всем, кто приезжает из-за границы. Еще раз отмечу, на тот момент времени, такая процедура была обязательной только для жителей Москвы.
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