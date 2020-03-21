В Чувашии блогеры подняли шумиху, обсуждая возможные последствия зарубежной командировки главного врача Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, депутата Госсовета Николая Николаева. Сейчас к обсуждению подключились официальные лица

Эта командировка неожиданно стала предметом обсуждения блогеров. Они задались вопросом, не должен ли был парламентарий по возвращении в Чебоксары соблюдать карантин. Николай Станиславович уже давал комментарии по этому вопросу о том, что с 11 по 13 марта он находился в заграничной командировке, согласованной с Минздравом России. Никаких туристических мест он не посещал и принимал необходимые меры предосторожности: маска, антисептик. В Москве по прилету прошел досмотр сотрудниками Роспотребнадзора, теплометрию и заполнил специальную анкету. По прибытию домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тесты, по их результатам никаких симптомов заболевания нет.

Сейчас к обсуждению подключились специалисты:

Министр Здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов:

— По нашим данным, Николаев по прилету сдал все необходимые анализы. У него не было симптомов болезни — он проходил теплометрию и в Германии при вылете, и в России в Москве. К категории подозреваемых в заболевании коронавирусом он не относился. Сразу сдал тест, который показал отрицательный результат. В связи с возникшей ситуацией он сейчас находится на больничном, сдал повторный тест и будет в изоляции дожидаться его результатов. Здесь я бы хотел обратиться к СМИ с призывом запрашивать официальные комментарии, чтобы предоставлять людям необходимую информацию. В данном случае новость была подана без учета всех фактов. У человека сейчас от потока информации уже с трудом складывается картина, когда какие меры были приняты и когда были введены те или иные обязательства...нам надо помогать людям, а не давать поводы для паники.



Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии Луговская Надежда Феофановна: