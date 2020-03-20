Собираем материалы о школе и поселении

В этом году Ходарской школе, которую в 1870 году открыл Илья Николаевич Ульянов, исполняется 150 лет.

Уважаемые выпускники Ходарской школы, учителя, работавшие в школе в разные годы, ветераны педагогического труда, жители села Ходары и окрестных деревень, все те, кто имеет отношение к Ходарской школе! Мы предлагаем вам поучаствовать в подготовке к юбилею школы. Ждём ваши воспоминания, фотографии, документы, материалы (статьи из газет и журналов, письма, альбомы и т.д. ), связанные со школой. Присланные вами материалы будут обработаны, они найдут своё место в альбомах, а также будут сохранены в музее школы.

В связи с подготовкой к проведению мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, Ходарская школа обращается к жителям Ходарского сельского поселения с просьбой поделиться материалами, касающимися жизни села и поселения в годы Великой Отечественной войны (фотографиями, воспоминаниями, письмами, данными об эвакуированных, живших в селе в годы войны, и т.д. ).

Материалы, просьбы, пожелания, вопросы можно прислать на адреса электронной почты: hodargym-shumer@yandex.ru (школа) и Niseva21@mail.ru (Николаев С.В.). Вы можете их передать через учеников или работников школы либо принести лично (все материалы, переданные вами или принесённые лично, будут отсканированы или скопированы и возвращены).

Надеемся на тесное сотрудничество!

Администрация Ходарской школы.