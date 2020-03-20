Почта России призывает жителей Чувашии использовать дистанционные сервисы

На Почте России введены особые условия работы для профилактики распространения коронавируса. Часть почтовых операций будет осуществляться дистанционно.

Почта России предпринимает необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов издал приказ, утверждающий меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В частности, клиентам предлагается использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений.

Напоминаем, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером.

По материалам АО «Почта России»

Источник

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.