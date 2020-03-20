Порядок сбора гражданами валежника

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон Чувашской Республики от 19 июля 2007 года № 48 «О порядке использования лесов гражданами для собственных нужд», в соответствии с которыми валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам. Заготовка и сбор валежника для собственных нужд осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации свободно и бесплатно.

К собственным нуждам граждан относятся потребности граждан и членов их семей в лесных ресурсах, предусматривающие конечное использование лесных ресурсов внутри семьи.

Необходимо обратить внимание на то, что сухостой к валежнику не относится, так же, как и порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ и незаконных рубок лесных насаждений. Важно помнить, что сухие, стоящие на корню деревья являются именно сухостоем, а не валежником. Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабели являются собственностью арендатора лесного участка, соответственно, забрать такую древесину нельзя.

Для правильного отнесения того или иного дерева или его части к валежнику необходимо совмещение следующих критериев:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;

2) дерево имеет признаки естественного отмирания: отсутствие на ветвях и вершине хвои и листвы, прекращение сокодвижения, частичное или полное отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета древесины (древесина темнеет, приобретает серый, темно-коричневый цвет), наличие на древесине стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие следов заселения стволовыми вредителями;

3) деревья или их части не расположены в месте проведения лесосечных работ, на них отсутствуют признаки спиливания, срезания или срубания.

Важно отметить, что незнание правильного толкования понятия валежника и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности.

Заготовка валежника может осуществляться в течение всего года. Предельный объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются. При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента – пил, топоров, бензопил.

Для заготовки и транспортировки валежника не допускается применение специализированной техники, повреждение почвенного покрова, подроста и молодняка ценных пород, лесных культур.

Получение каких-либо разрешительных документов для заготовки гражданами валежника для собственных нужд законом Чувашской Республики не установлено. Но не менее чем за три рабочих дня до начала заготовки валежника нужно устно уведомить подведомственный уполномоченный орган, учреждение, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану). По завершении заготовки и до момента вывоза валежника также производится устное информирование об объеме заготовленного валежника.

В. Ортиков, участковый лесничий Лесной охраны Минприроды Чувашии.