Обсужден проект закона «О детях войны»

Сегодня состоялось заседание рабочей группы Комитета по социальной политике и национальным вопросам под председательством Вячеслава Рафинова.

Широким составом лиц обсужден проект закона Чувашской Республики «О детях войны». В рабочую группу вошли представители ветеранских и общественных организаций, депутаты Госсовета республики, представители исполнительной ветви власти, юристы.

Напомним, вопрос обсуждался 13 марта на встрече с представителями ветеранских организаций.

Профильный Комитет республиканского парламента подготовил проект закона, которым определяется юридический статус детей войны, а также меры их социальной поддержки.

К данной категории предлагается отнести граждан Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Союза Советских Социалистических Республик и проживающих на территории Чувашской Республики.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Чувашии, в республике проживает 70529 граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 г., из них 65391 чел. (92,7%) являются получателями ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, 5138 гражданам выплаты не предоставляются.

Лицам, наделяемым статусом детей войны, будет вручаться удостоверение, форма и порядок выдачи которого должны быть установлены Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Согласно обсужденной редакции законопроекта, дети войны будут обслуживаться вне очереди в учреждениях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме (дома-интернаты для ветеранов, инвалидов и пенсионеров и т.п. ), получать внеочередное социальное обслуживание на дому. Медицинская помощь в государственных медицинских организациях детям войны также будет предоставляться вне очереди.

Рабочей группой принято решение просчитать возможность расширения пакета социальных мер и установления выплат детям войны с учетом опыта регионов России, где закон о детях войны принят.

Источник: Государственный Совет Чувашской Республики.