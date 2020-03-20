Ко Дню Победы – обновленные памятники

В Нижнекумашкинском сельском поселении к достойной встрече 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начали готовиться еще в прошлом году. Местные депутаты и активисты поселения на сходе граждан вышли с предложением об обновлении памятника воинам-землякам в Нижней Кумашке. Жители поддержали эту инициативу и приняли решение участвовать в конкурсе проектов, основанных на местных инициативах.

Чтобы попасть в первый этап конкурсного отбора, требовалось предварительно внести часть средств софинансирования. Наряду с подготовкой документов сельская администрация занялась и этим вопросом.

Большим подспорьем в предварительном сборе средств оказались перечисленные деньги на строительство памятника в размере 10 тысяч рублей уроженцем села Н.А. Михайловым, ныне проживающим в Чебоксарах. Сразу откликнулся и другой уроженец Нижней Кумашки В.М. Пронихин, проживающий в Нижнем Новгороде, который перечислил 3 тысячи рублей. Свой вклад по 1 тысяче рублей внесли Ю. И. Калашников, Ю. А. Самарин и В.Н. Кузнецов. Добавив к этим деньгам средства самообложения граждан, сельская администрация смогла вовремя представить всю конкурсную документацию.

Местом для нового памятника нижнекумашкинцы выбрали парк Победы перед сельской администрацией. Здесь подрядчик еще осенью прошлого года установил три памятные плиты, а территорию выложил брусчаткой. На двух из них написаны имена всех уроженцев поселения, не вернувшихся с войны. В рамках проекта тут будет сделано и частичное ограждение.

Всего на установку памятника в рамках проекта выделено 297 тысяч рублей. Из них 238 тысяч рублей – из республиканского бюджета, 56 тысяч рублей – софинансирование населения и 3 тысячи – средства местного бюджета.

«Такую работу без участия и заинтересованности населения провести невозможно. Люди откликаются, каждый по возможности. По одной тысяче рублей внесли Л.К. Кондрашкин, Е.М. Мизуров, Р.Ф. Губанова. Кто-то может внести небольшую сумму, кто-то — чуть больше. В итоге вместе мы можем сделать одно большое стоящее дело, — говорит глава Нижнекумашкинского сельского поселения Валентина Губанова. — На сегодняшний день для 20 % софинансирования проекта осталось набрать не так уж много. Видимые изменения вокруг подстегивают нас на дальнейшие планы и действия. Так, в планах администрации – парк Победы превратить в зону отдыха жителей села, установить здесь фонари и скамейки».

От нижнекумашкинцев решили не отставать и жители поселка Волга. Отдать дань уважения и благодарности землякам за Победу здесь решили установкой памятника, которого в поселке до этого не было. На полях сражений Великой Отечественной войны остался 41 житель поселка. А из 23-х вернувшихся фронтовиков в живых нет уже никого. Библиотекарь Нижнекумашкинской сельской библиотеки Вера Кузнецова, жительница поселка, вела переговоры с художником по изготовлению эскиза, с подрядчиком, занималась сбором средств на софинансирование. Жители поселка В.С. Андреев и В.С. Платонов своими силами приступили к строительным работам. Согласовав с сельской администрацией место установления памятника, они подготовили местность, соорудили бетонный пьедестал. На памятнике будут написаны имена всех уроженцев и жителей Волги, приближавших победу.

И этот проект Нижнекумашкинского сельского поселения прошел конкурсный отбор. Из проектных 86 тысяч рублей на строительство памятника 69 тысяч рублей выделят из республиканского бюджета, 16 тысяч рублей – средства софинансирования населения и одна тысяча – из местного бюджета. За счет этих средств, кроме установления памятника, будет уложена брусчатка, а вокруг сооружено ограждение.

Кумашкинская земля имеет своего Героя Советского Союза — Ивана Кузьмича Полякова. В 2003 году в деревне Верхняя Кумашка в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска на доме, где родился и жил И.К. Поляков. В год 75-летия Победы запланировано и ее обновление районными и местными силами.

Торжественное открытие памятников состоится 9 мая – в День Победы.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в поселении будут установлены дополнительно 10 мусорных контейнеров на сумму 546 тысяч рублей обустроены 2 дороги: 320 метров по улице Первомайской в Нижней Кумашке на сумму более 1 млн рублей и 265 метров по улице Заречной в Верхней Кумашке на сумму 835 тысяч рублей.

СПРАВОЧНО

На фронтах Великой Отечественной войны остались 88 уроженцев Нижней Кумашки, 7 — Ульяновского, 72 — Верхней Кумашки, 41 — Волги.

Вернулись в родные деревни 79 уроженцев Нижней Кумашки, 39 – Верхней Кумашки, 23 – Волги, 14 – Ульяновского, 1 – разъезда Кумашка.

На сегодняшний день в сельском поселении не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны. Проживают семь тружеников тыла. Из них — три вдовы участников Великой Отечественной войны: Галина Егоровна Трофимова, Раиса Ивановна Маскина и Татьяна Михайловна Самарина. Своим трудом приближали победу Степанида Степановна Гаврилова (п. Волга), Матрена Александровна Умова (п. Волга), Христиния Кирилловна Кириллова (п. Ульяновское), Ольга Михайловна Фомина (д. Верхняя Кумашка).

Марина Ветликова.