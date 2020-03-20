И вновь о законе о «детях войны»

13 марта в Госсовете Чувашии состоялась встреча с представителями ветеранских организаций, и основной темой обсуждения стала разработка проекта закона о «детях войны».

Как известно, Государственный Совет Чувашской Республики в мае 2014 года поддержал проект Закона Российской Федерации «О мерах по государственной поддержке тружеников тыла и детей войны». Однако Государственная Дума в связи с отрицательными заключениями Правительства отклонила законопроект.

Эта тема обсуждалась на встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева с руководством Государственного Совета республики и руководителями фракций 2 марта. Глава региона поддержал идею создания республиканского закона о «детях войны».

К данной категории предполагается отнести граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Чувашской Республики, родившихся на территории СССР, которым на 3 сентября 1945 г. не исполнилось 18 лет. В республике проживают 70529 граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 г. по 3 сентября 1945 г., из них 92,7 % являются получателями ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, а 5138 гражданам данные выплаты не предоставляются. Последним представителям этой категории граждан в сентябре 2020 года исполнится 75 лет.

Региональные законы о «детях войны» уже приняты в 36 субъектах Федерации. Перечень льгот разнится от региона к региону: где-то установлена разовая выплата ко Дню Победы, где-то — ежемесячное пособие. Статус «детей войны» играет важную роль и в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

По мнению общественников, на разработку законопроекта в Чувашии нужно смотреть с позиции сбережения народа и на первый план необходимо вывести вопросы охраны здоровья «детей войны».

Как отметили депутаты, необходимо скрупулезно изучить возможности бюджета и предложения исполнительной ветви власти, и только после этого приступить к формированию пакета льгот для «детей войны». Присутствовавшие руководители профильных министерств республики подтвердили готовность включиться в работу над законопроектом по своим направлениям. В рабочую группу войдут и ветераны, депутаты Госсовета, представители исполнительной ветви власти, представители общественности.

Участники встречи согласились, что следует, прежде всего, законодательно закрепить статус и возрастные рамки «детей войны», а затем проработать вопрос о предоставлении мер социальной поддержки этой категории граждан.

Источник: cap.ru.