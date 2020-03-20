Газовики Чувашии рекомендуют использовать удаленные сервисы

ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с расчетами за поставку газа, газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования можно решить удаленно, без посещения офисов. В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вся контактная информация с указанием телефонов и электронных адресов опубликована в специальных разделах на сайтах организаций.

Произвести оплату (абонентам-физическим лицам), просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» https://мойгаз.смородина.онлайн/login

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании http://www.gmch.ru/hierarhy.aspx?id=34

Заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать по телефонам филиалов и участков АО «Газпром газораспределение Чебоксары», указанных на сайте http://www.chsetgaz.ru/contact.asp , а также по единому многоканальному телефону 88007079780.

Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104, 112 (по мобильной связи).

«Офисы газоснабжающей и газораспределительной компаний, в том числе филиалы, абонентские службы и территориальные участки в районах, работают по обычному графику с соблюдением необходимых мер предосторожности. Все наши сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем потребителям, по возможности, решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами по электронной почте или по телефону. Наши клиенты могут воспользоваться Личным кабинетом абонента. Мы рекомендуем подключиться к этому сервису тем, кто этого еще не сделал», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

Источник

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.