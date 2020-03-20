Выплаты земским докторам и фельдшерам увеличат в 1,5 раза

На заседании Правительства республики утверждены дополнительные выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До настоящего времени они получали единовременно по 1 млн и по 500 тыс. рублей соответственно. Теперь размер выплат составит 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, решивших устроиться на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки и поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Чувашской Республики. Перечень таких территорий находится в разработке.

С начала реализации программы «Земский доктор» в Чувашской Республике заключен 471 договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат, в том числе 45 договоров в 2019 году. В 2018 году стартовала программа «Земский фельдшер», в рамках которой трудоустроились 63 фельдшера (в том числе 31 фельдшер в 2019 году), из них 30 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и 33 фельдшера скорой медицинской помощи. Лидерами по приему земских докторов и фельдшеров стали Канашский, Батыревский, Чебоксарский районы.

Минздрав Чувашии.