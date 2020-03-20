Восьмикратное счастье

Общеизвестно, что, когда рождаются дети, в доме исчезают

порядок, спокойствие, отдых. Но приходит счастье!

Ежедневное, безоговорочное, зримое. Вот о такой счастливой

семье наш сегодняшний рассказ.

О том, что у них будет многодетная семья, Елена и Александр Барановы в самом начале супружества не думали-не гадали. Оба выросли в семьях с двумя детьми и никогда перед глазами не имели примера большого шумного семейства.

Елена, будущая мама восьмерых детей, родилась и выросла в Шумерле. Окончив школу № 6, поступила в профтехучилище учиться на портного, но после получения диплома по специальности не работала. Так получилось, что в течение 10 лет её жизнь была связана с торговлей.

Александр родился в Башкирии, хотя его мама родом из Чувашии. Еще в юности он выучился на водителя и несколько лет колесил по своему региону. Лето 2005 года глава семьи помнит очень хорошо — он приехал в Шумерлю погостить у знакомых. Там состоялась их с Еленой судьбоносная встреча. Молодые люди сразу очень понравились друг другу, стали общаться. Елена, воспитывавшая тогда шестилетнюю дочку Женечку, так запала в душу Александру, что он в Шумерле стал частым гостем. Будущая супруга привлекла его своей хозяйственностью и нежностью. Да и общих интересов у них оказалось немало. Через полгода молодые люди поженились, а еще через год в семье родилась Наташа. Потом Света, Толя, Ирина, Маша, Лиза. И девять месяцев назад — Матвейка.

…Утро в семье Барановых начинается в шесть часов с приготовления завтрака для главы семейства и для тех деток, кому в школу в первую смену. Всех обязательно нужно накормить, собрать, проводить. Для тех, кто во вторую смену, вскоре приходит время уроков, параллельно нужно приготовить обед. а еще стирка, уборка, глажка, мытье посуды. Затем обязательны прогулки с маленькими членами семьи, потом встреча детей из школы, кормление их и деток, которые идут учиться во вторую смену. Ближе к вечеру — уроки с «первосменниками», приготовление ужина, стирка, уборка, мытье посуды… Еще в течение дня нужно выкроить время для похода в магазин за продуктами и другими необходимыми покупками. А с утра всё заново…

Эта ежедневная круговерть, пока муж Александр на работе, вовсе не в тягость хозяйке дома. «Дети – это благословенье божье, — уверена Елена. — Да, бывает нелегко, но это и есть настоящее человеческое счастье!»

Дети растут прилежными, послушными, домашними, каждый знает свои обязанности по дому. Старшие детки родителям уже большие помощники: и убраться, и посуду помыть, в отсутствие родителей и с младшими посидеть. Тринадцатилетняя Наташа – первая мамина помощница на кухне – очень любит готовить, а по настроению и пироги испечет.

Родители уверены – нужно как можно раньше приучать детей к полезному труду. Тогда и на шалости времени не будет.

Это вовсе не означает, что дети у Барановых растут такими уж идеальными. «Всякое бывает — и не слушаются, и капризничают. У каждого свой характер. Это же дети!» — улыбаются супруги.

Двадцатилетняя Женя теперь самостоятельная – после окончания школы она отучилась в Чебоксарском экономико-технологическом колледже и теперь в столице республики работает копирайтером.

В настоящее время Александр трудится на железнодорожном вокзале ремонтным рабочим. Он вообще мужчина рукастый: по дому все ремонтные, слесарные, плотницкие работы делает сам. И девятилетнего Толика приучает мастерить, работать с инструментами. И, что главное, сынок всё делает с удовольствием, понимает, что он – будущий мужчина. С сыновьями вообще нужно быть строже и требовательнее, уверены родители. Они больше дочерей нуждаются в отцовском воспитании.

Барановы общаются с такими же многодетными семьями. Благо, есть немалое количество общих тем для разговоров. Да далеко и ходить не надо – у Ольги, старшей сестры Елены, также восемь детей. Эта общность интересов еще больше сближает родных сестер.

В конце прошлого года в семье Барановых произошло долгожданное событие — им как многодетной семье был выделен двухэтажный дом. Такое счастье! Этого момента семья ждала шесть лет. В новый, площадью 136 кв. метров дом со всеми удобствами, расположенный рядом с городским парком, семья еще не переехала. Пока их новое семейное гнездышко обустраивается, наполняется мебелью и другими необходимыми для комфортного проживания вещами.

Супруги благодарны руководству города за предоставленное жилье и в целом рады, что в Чувашии так заботятся о многодетных семьях. «Стало более ощутимо и денежное пособие, – делится Елена. — Это хорошая прибавка к папиной зарплате. И в школе детки обеспечиваются бесплатным питанием, в собесе – подарками к новогодним праздникам».

Все члены большой семьи Барановых очень любят Шумерлю, любят прогуляться по заметно преобразившемуся парку, по городским улицам. «В последнее время это делать стало еще более приятно, — отметили супруги. — Город день ото дня хорошеет и молодеет».

Несколько лет назад Барановы получили земельный участок в микрорайоне «Камчатка». Там семья со временем планирует обзавестись огородом. Ведь овощи, выращенные своими руками, вкуснее и полезнее вдвойне!

Вечер в семье — особое время. Все дружно собираются за большим столом, ужинают, каждый рассказывает о том, как прошел день. Именно в такие минуты и происходит главное – единение семьи. Значимы для всех и моменты, когда папа вечерами, перед сном, читает детям библейские рассказы, через заповеди прививая им главные человеческие ценности и постулаты.

Вообще духовно-нравственному воспитанию детей супруги Барановы уделяют огромное значение. Ведь так важно заложить в детях тот самый нравственный стержень, который будет правильно вести их по жизни. «Мы воспитываем детей в любви к ближнему и друг к другу, — говорят супруги. – Разъясняем, как важно в жизни уважать и почитать старших, быть достойными, порядочными людьми».

Какое счастье — прижать к щеке ладошку малыша, ежеминутно осознавая, что это — твое продолжение. Барановым посчастливилось такие ощущения помножить на восемь. Получается восьмикратное продолжение! Жизни, счастья, любви.

Ольга Дмитриева.