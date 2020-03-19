19 марта состоялось учебное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов, участие в которой принял начальник штаба по проверке военного комиссариата Чувашской Республики Михаил Дунаев. Связь с руководителями призывных комиссий в районах прошла в видеоржиме.

Провел заседание председатель Шумерлинской городской призывной комиссии, глава города Сергей Яргунин.

Военный комиссар города Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров проинформировал об обстановке и порядке проведения мобилизационной работы, озвучил мероприятия для приведения военного комиссариата в боевую готовность, призыву граждан на военную службу, их оповещению.

Затем члены призывной комиссии доложили о своих задачах и действиях на период сбора и поставки мобилизационных ресурсов.

По завершению заседания члены комиссии единогласно проголосовали за принятие протокола.



Сайт администрации города Шумерли.