Создана совместная рабочая группа по поддержке региональных систем образования. Онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор создали совместную рабочую группу для координации работы региональных и территориальных органов управления образованием в условиях текущей эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации.

«Сегодня подписан приказ о создании рабочей группы. В ее состав вошли представители Минпросвещения и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», – сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, открывая первое заседание группы.

Основная задача рабочей группы – координация систем дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования с учетом реализации национального проекта «Образование», включая вопросы организации государственной итоговой аттестации школьников.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. Благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к этим ресурсам», – сказал Сергей Кравцов.

Рабочая группа поможет региональным и муниципальным органам управления образованием выстроить учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для их поддержки будет работать телефон «горячей линии» 8-495-984-89-19.

Также на базе подведомственного Министерству просвещения Центра реализации государственной образовательно политики и информационных технологий будет запущена горячая линия поддержки по вопросам организации дистанционного обучения для учителей, директоров школ и родителей: 8-800-200-91-85.

«Рабочая группа будет оперативно отрабатывать запросы, которые могут возникать, прорабатывать конкретные ситуации. Методическая служба для обеспечения дистанционного обучения будет работать с учетом всех географических поясов, чтобы директора школ, учителя могли уточнить информацию, связанную с организацией самого процесса дистанционного обучения и тех интернет-ресурсов, которые для этого созданы», – сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, который возглавил рабочую группу.

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что Рособрнадзор и Минпросвещения внимательно наблюдают за эпидемиологической ситуацией и готовятся к возможным вариантам развития событий, в том числе в части организации и проведения государственной итоговой аттестации.

Сергей Кравцов рассказал, что в настоящее время издательства, выпускающие учебную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Для дистанционного онлайн-обучения можно использовать бесплатные платформы «Российской электронной школы» и «Московской электронной школы», а также другие образовательные ресурсы.

Анзор Музаев напомнил, что у Рособрнадзора есть собственный ресурс для подготовки к экзаменам – это сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), на котором размещены демоверсии экзаменационных материалов текущего года и открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ. «С их помощью выпускники могут дистанционно готовиться к экзаменам», – сказал он.

В ходе первого заседания рабочей группы председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева и заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Татьяна Васильева рассказали, как организован процесс дистанционного обучения в Санкт-Петербурге и Москве, и какие для этого есть электронные ресурсы. Своим опытом дистанционной работы поделились также директора образовательных организаций из Липецка и Балашихи.

Онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения:

«Российская электронная школа»

«Московская электронная школа»

Мособртв

Портал «Билет в будущее»

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

ЯндексУчебник

ЯКласс

Учи.ру

Платформа новой школы

Издательство «Просвещение»

«Маркетплейс образовательных услуг»

Онлайн-платформа «Мои достижения»

«Олимпиум»

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.



