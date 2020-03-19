К изготовлению медицинских масок присоединится УФСИН России по Чувашии

Об этом начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии Александр Робота сообщил врио Главы Чувашской Республики Олегу Николаеву 19 марта в ходе рабочей встречи в Доме Правительства.

«Тема очень серьезная по коронавирусу. По поручению Правительства России наша система привлечена к изготовлению медицинских масок. Мы тоже участвуем в решении этой задачи», – сообщил Александр Робота.

На встрече обсуждались производственные показатели УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии. За 2019 год объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг превысил 891 млн рублей. Основными направлениями производственной деятельности подведомственных учреждений УФСИН являются швейное производство, металлообработка, деревообработка, сельское хозяйство.

«На сегодняшний день наши земельные ресурсы составляют более 2500 гектаров. Мы вышли на полное самообеспечение по овощам, свинине, молоку. У нас есть цех по производству пакетированного молока. Кроме того, в этом году мы обеспечили картофелем и другими овощами наших соседей в Марий Эл», – отметил начальник ведомства.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы взаимодействия УФСИН с государственными органами власти Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.