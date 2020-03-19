В Чувашии официально зарегистрирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19

Ситуация находится на особом контроле врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева, Минздрава Чувашии и Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

Сейчас пациент находится в изолированном боксе в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное, болезнь проходит в легкой форме. Медики оказывают всю необходимую помощь с соблюдением правил личной безопасности.

Как стало известно, пациент прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву и далее в Чебоксары. Медики провели госпитализацию пациента при соблюдении всех протоколов. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике была проведена работа с «контактными» лицами, они сейчас на изоляции, их анализы на COVID-19 отрицательны.

Напомним, сегодня Олег Николаев провёл заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики. Правительство республики уже приняло ряд мер, которые должны помочь избежать распространения вируса в Чувашии. Так, 18 марта на территории Чувашии введен режим повышенной готовности. До особого распоряжения запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Как отметил и.о. министра здравоохранения республики Владимир Степанов, медицинские организации республики находятся в максимальной готовности. Все необходимое для лечения больных есть. Пополнение материально-технической базы учреждений продолжается.

Врио руководителя региона Олег Николаев подчеркнул, что под контролем находится и ситуация на рынке продовольствия. В Чувашии создан достаточный продовольственный запас, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики работают в штатном режиме, поставки продукции в розничную торговую сеть обеспечиваются в необходимом объеме.

В аптечную сеть региона на днях поступит новая партия медицинских масок для обеспечения жителей республики этим востребованным средством индивидуальной защиты.

«Наша общая задача – продолжать работу по выявлению возможных случаев заражения. Очевидно, что еще не все жители республики вернулись домой из загранпоездок или других регионов. Прошу сохранять бдительность и предпринять все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания», – подчеркнул Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

