В Чувашии официально выявлен первый случай коронавируса

В Чувашской Республике выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Съемочная группа ГТРК «Чувашия» получила официальный комментарий Минздрава Чувашии. — 19 марта действительно выявлен первый случай коронавируса в Чувашии. Житель республики прилетел из Бразилии, была пересадка в Цюрихе. Он находится под наблюдением врачей. Человек проявил сознательность, сам обратился к медикам, чтобы провериться, приехав из за рубежа. Болезнь протекает в легкой форме, здоровью заразившегося ничего не угрожает. Круг контактов выявлен. Все прошли проверку, коронавирус у них не выявлен, но они находятся под наблюдением, - заверил минист здравоохранения Владимир Степанов.

Напоминаем, в Чувашской Республике созданы горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом.

Оперативная информация будет появляться на сайте Минздрава Чувашии.