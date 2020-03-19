19 Мар

В Чувашии официально выявлен первый случай коронавируса

В Чувашской Республике выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Съемочная группа ГТРК «Чувашия» получила официальный комментарий Минздрава Чувашии. — 19 марта действительно выявлен первый случай коронавируса в Чувашии. Житель республики прилетел из Бразилии, была пересадка в Цюрихе. Он находится под наблюдением врачей. Человек проявил сознательность, сам обратился к медикам, чтобы провериться, приехав из за рубежа. Болезнь протекает в легкой форме, здоровью заразившегося ничего не угрожает. Круг контактов выявлен. Все прошли проверку, коронавирус у них не выявлен, но они находятся под наблюдением, -  заверил минист здравоохранения Владимир Степанов.
Напоминаем, в Чувашской Республике созданы горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом.
Оперативная информация будет появляться на сайте Минздрава Чувашии. 

Автор записи: anna

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