В Чувашии изолируют пассажиров, с которыми летел заразившийся коронавирусом

В Чувашии усилят меры профилактики и безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Выявление первого заразившегося больного, вернувшегося из заграничной поездки, ставит «перед нами ставит новые задачи». Об этом сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии подчёркивают, что госпитализация заразившегося пациента была проведена с соблюдением всех требований регламента и протоколов, чтобы предотвратить вероятность дальнейшего распространения инфекции. Главный санитарный врач республики Надежда Луговскаяуточнила, что совместно с медицинскими специалистами также проведена работа с лицами, с которыми контактировал заразившийся: их изолировали, коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

Врио главы Чувашии Олег Николаев подчёркивает, что «ситуация меняется уже даже не ежечасно, а ежеминутно», подчеркнув, что «все меры были приняты в соответствии регламентом».

19 марта в Чувашии выявлен первый заразившийся коронавирусом. Он прибыл в Чебоксары из Бразилии транзитом через Швейцарию и Москву. Руководитель республики отмечал, что заразившийся вирусной инфекцией по прибытии сам проявил «сознательность и пришёл к медикам, чтобы провериться после возвращения из заграницы». Его состояние оценивается как удовлетворительное, «болезнь проходит в лёгкой форме».

Напомним, 18 марта в Чувашии введён режим повышенной готовности, согласно которому жителям при возвращении из эпидемиологически неблагополучных стран необходимо проинформировать управление Роспотребнадзора и врачей. В управлении Роспотребнадзора по Чувашии заверяют, что в регионе проводится «системная работа» по выявлению вернувшихся из-за рубежа лиц. В течение двух недель они должны находиться в изоляции и под медицинским наблюдением, после которого проводится повторное лабораторное обследование на коронавирус.

Отметим, оперативная официальная информация о ситуации в республике публикуется в сообществе «Чувашия без паники» в «ВКонтакте».