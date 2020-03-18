Cостоялось внеочередное заседание Собрания депутатов города Шумерля

17 марта состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов города Шумерля.

Народными избранниками было рассмотрено заявление главы администрации города Алексея Григорьева об отставке по собственному желанию. Он поблагодарил депутатов за совместную работу, направленную на решение городских проблем.

Народные избранники приняли заявление главы об отставке, полномочия главы администрации будут прекращены с 18 марта 2020 года. Исполнение обязанностей главы администрации города до назначения по контракту нового возложено на первого заместителя по экономическим и финансовым вопросам – начальника финансового отдела Елену Туличеву.

Далее был обсужден вопрос о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Данная комиссии будет состоять из восьми человек, из которых четыре назначены депутатами Собрания депутатов.

Сайт администрации города Шумерли.