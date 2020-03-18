Шумерлинским школьникам напомнили о безопасности на водных объектах

Весна вступает в свои права. День ото дня она набирает силу. Реки, ручьи и озёра наливаются талыми водами. Они точат лёд, который становится рыхлым и слабым. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Каждую весну детей тянет к рекам и прудам посмотреть, пошалить, покататься на льдинах, похвастаться своим бесстрашием и ловкостью, что зачастую оборачивается трагедией.

В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на водных объектах в период начала весеннего паводка, развития знаний и навыков безопасного поведения на воде в начальных классах МБОУ «СОШ №3» города Шумерля прошли информационные классные часы «Весенний паводок – это опасно!» с участием государственного инспектора Чебоксарского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЧР – Чувашии» С.В. Аршинова, госинспектора по маломерным судам, сотрудника ГО МЧС по Порецкому, Шумерлинскому и Алатырскому районам В.И. Саксонкина.

Для ребят было организовано практическое занятие по спасению утопающих. Разобрав разные ситуации, дети поняли, что необходимо соблюдать меры предосторожности и в трудную минуту нужно действовать быстро и решительно, потому что иногда от нас может зависеть жизнь другого человека.

Обучающиеся вместе с гостями составили памятки о мерах безопасности в период весеннего паводка.

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Не выходите на лёд во время весеннего паводка. Помните: весенний лёд опасен.

Не допускайте шалостей, лихачества на берегу водоёма.

Остерегайтесь обрывистых и подмытых берегов — они могут обвалиться.

Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ледяным заторам.

Нельзя отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема.

Во время наблюдения ледохода с моста, не перегибайтесь через перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоёме, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите помощь.

Во время паводка нельзя эксплуатировать плавсредства: лодки, плоты.

Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ!

Сайт администрации города Шумерли.