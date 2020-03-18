С 18 марта в Чувашии введен особый режим

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал распоряжение о введении на территории Чувашии режима повышенной готовности. Особый режим вводится с 18 марта 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и будет действовать до соответствующего распоряжения Главы региона.

Для снижения рисков распространения новой инфекции принимаются дополнительные меры, которые направлены на защиту жителей Чувашии от заражения респираторными заболеваниями.

На территории республики запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Организациям, учреждениям, предприятиям рекомендуется принять ряд профилактических изменений в режим труда, в том числе осуществлять обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха, обеспечить запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, ограничить зарубежные командировки, проводить производственные совещания в режиме аудио- и видеоселекторной связи.

Граждане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции COVID-2019, должны обязательно сообщить информацию о месте, датах пребывания, возвращения, на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике. При появлении первых признаков респираторной инфекции важно незамедлительно обратиться в больницу по месту регистрации, оформить листок нетрудоспособности без посещения медицинской организации на дому, соблюдать все предписания в рамках медицинского наблюдения.

Для соблюдения противоэпидемического режима в образовательных организациях рекомендуется по возможности перейти на дистанционное обучение либо обеспечить свободное посещение занятий.

Медицинским учреждениям ставится задача обеспечить качественную медицинскую помощь на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска. Больницы должны переориентироваться на приоритет оказания первичной медицинской помощи больным с респираторными симптомами на дому – и в первую очередь лицам старше 60 лет.

«Необходимо принять все меры к возможному распространению заболевания, которое еще недостаточно изучено. Мы усиливаем профилактику в нашем регионе, приостанавливаем проведение массовых мероприятий, в целом делаем необходимое, чтобы последствия от распространения вируса для жителей Чувашии были минимальными», — прокомментировал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии особо обращает внимание, что угрозы продовольственной безопасности в Чувашии, как и в целом в стране, нет. Ситуация с наличием и стоимостью продуктов питания в республике находится под личным контролем руководителя региона.

«Подчеркну, решение носит предупредительный характер. Обращаюсь за помощью и к жителям республики: соблюдайте необходимые меры профилактики, уделите дополнительное внимание детям и людям старшего возраста, без крайней необходимости избегайте дальних поездок и посещения общественных мест, ориентируйтесь на официальную проверенную информацию. Вместе мы справимся с этой неприятной ситуацией», — обратился к населению руководитель республики.

Отметим, что на утро 18 марта 2020 года инфицированных коронавирусной инфекцией в республике не выявлено. Больницы, медицинский персонал и все сопутствующие службы готовы своевременно оказать необходимую помощь.

В настоящее время в 15 инфекционных стационарах республики сформирован коечный фонд в количестве более 400 коек. Имеется 44 бокса с 70 койками для изоляции больных или лиц, подозрительных на инфекционные заболевания. Дополнительно могут быть развернуты еще свыше 1500 коек. В готовности находятся 202 реанимационные койки.

Лечебные учреждения укомплектованы специальной медицинской аппаратурой для скрининга и лечения осложненных форм гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции. В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики предусмотрено дооснащение больниц и поликлиник аппаратурой, приборами, необходимыми инструментами на сумму свыше 49 млн руб.

Горячая линия по эпидситуации по коронавирусной инфекции в Чувашии и для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

