Состоялась встреча врио Главы Чувашской Республики с руководством АО «Россельхозбанк»

В рабочей встрече, которая прошла 17 марта в Москве, приняли участие первый заместитель Председателя Правления банка Ирина Жачкина, заместитель Председателя Правления Денис Константинов, а также директор Чувашского регионального филиала Россельхозбанка Ирина Письменская. Чувашскую Республику представляли председатель Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмарев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов.

Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса «Новочебоксарский».

Как отметила Ирина Жачкина, строительство ультрасовременного тепличного комплекса «Новочебоксарский» – это стратегически важный шаг. Агрокластеры такого технологического уровня демонстрируют, как развивается отечественный агропромышленный комплекс, и Россельхозбанк приветствует развитие тепличного овощеводства.

Напомним, первая очередь тепличного комплекса на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района была введена в строй осенью 2019 года. Начало эксплуатации второй очереди ожидается в конце 2020 года. Общая площадь теплиц достигнет 22 га, численность занятых специалистов – 450. На предприятии планируется выращивать порядка 20 тысяч тонн урожая в год (томаты, огурцы и другие овощи). Благодаря технологии досвечивания, сверхточному контролю климата и популяции насекомых ожидается на начальном этапе получать с каждого квадратного метра более 70 кг томатов и около 120 кг огурцов.

На встрече также обсуждались вопросы поддержки аграриев, в том числе их льготного кредитования.

«В Чувашской Республике 70 процентов всех договоров по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей заключено именно с Россельхозбанком, на него же приходился и каждый второй договор по программе льготного кредитования личных подсобных хозяйств в 2010—2016 годах. Россельхозбанк из года в год утверждает свой статус самого надежного, неизменного партнера чувашских аграриев», – отметил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Участниками беседы затрагивалась и тема реализации программы Комплексного развития сельских территорий. Отметим, что Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и начал выдавать льготную сельскую ипотеку.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

