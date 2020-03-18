Россиянам предстоит ответить всего на один вопрос

17 марта Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В соответствии с документом на общероссийское голосование 22 апреля будет вынести один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Однако дата голосования может быть перенесена на более позднюю, если ситуация с распространением коронавируса в стране изменится в худшую сторону.

За день до подписания закона Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу Владимира Путина. «Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“ соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“ соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — отмечается в заключении.

В документе также сообщается, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию.

Алла Митина, заведующая отделением помощи семье и детям Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Минздравсоцразвитиия Чувашии:

— Согласна с идеей защитить традиционную семью с внесением поправок в Конституцию. Я слежу за этим пунктом поправки с момента ее выдвижения. Изначально поправка звучала как «семья — это союз между мужчиной и женщиной». Президент, как и некоторые другие сторонники этой нормы, чётко обозначил понятия. «А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьёй немножко по-другому», — пояснил он тогда.

Определение брака как «союза мужчины и женщины» исключает «нетрадиционные» формы семьи, ведущие к вырождению и деградации. Это своего рода отказ от мнимой толерантности, идущей к нам с Запада.

В Конституциях таких стран, как Бразилия, Куба, Польша, Венгрия, Болгария, Украина, Латвия, Литва, Молдова, Парагвай, Колумбия, Боливия, Эквадор закреплено традиционное представление о браке. Думаю, и в России немыслима ситуация, когда вместо святых для каждого слов «папа» и «мама» – первых слов в жизни человека – в семье кто-то будет говорить «родитель номер один» или «родитель номер два». А такая тенденция в мире уже идет.

Данная поправка защитит нормы морали, принятые в нашем обществе и традиционные ценности, на которых построена наша страна и которые объединяют наши народы вне зависимости от их этнической и культурной принадлежности».

Алексей Чумерин, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Ходары, руководитель добровольной пожарной команды Шумерлинского района:

— Поправки в Конституцию, касающиеся поддержки институтов гражданского общества, добровольческой деятельности, на мой взгляд, очень важны и своевременны. Мы осознаем, какую важную роль играют в наше время некоммерческие организации, волонтеры, неравнодушные люди, готовые активно участвовать в общественной жизни страны и в любой момент прийти на помощь.

Это видно даже на примере работы добровольной пожарной команды с. Ходары, которая три года подряд становилась лучшей в Чувашской Республике. Члены команды являются главными помощниками сотрудников противопожарной службы района. Люди их ценят и уважают и, несомненно, такие добровольческие объединения способны участвовать в выработке самых значимых вопросов. Намерение власти развивать добровольчество, делать на него ставки в продвижении правильных идей достойно уважения.

Татьяна Цапина, директор Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

— П. 4 ст. 67.1. признает детей важнейшим приоритетом государственной политики и обязывает государство на создание условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, обеспечение приоритета семейного воспитания.

Принятие государством на себя обязанностей родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, станет гарантией сохранения и защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Для нас, специалистов, принятие такой важной поправки обеспечит конституционную основу жизнедеятельности детских домов.

Раиса Самарина, директор Централизованной системы библиотечного и

архивного дела Шумерлинского района:

— Культура и родной язык на территории Чувашии издревле были неотъемлемой частью жизни людей, в Шумерлинском районе в том числе. У нас проживают представители разных национальностей, которые исповедуют разные религии, говорят на разных языках и относятся к разнообразным культурным пластам. Всё это библиотеки района хранят, преумножают, развивают: создают собственные электронные базы данных, мини-музеи крестьянского быта, пополняют краеведческие летописи. Наши пользователи и читатели являются участниками общественных праздников, творческих встреч, на которых происходит ощутимый обмен нашими истоками и культурными традициями. Поэтому внесение в Конституцию поправки о культуре и сохранении родного языка, основная мысль которой — культура должна поддерживаться и охраняться государством наравне с нашими символами гербом и флагом, — библиотекари считаю очень правильным и своевременным.

Необходимо защитить и сохранить родной язык, его утрата ведет к потере национальной идентичности! Если ничего не предпринимать, может произойти необратимое — порвется связь человека со своей исторической родиной.

Считаю поддержку сохранения родного языка делом государственной важности.

Символично, что такие поправки в Конституцию будут приняты в год 100-летия чувашской автономии. Межпоселенческая библиотека Шумерлинского района вносит свою лепту в изучения чувашского языка, организовав курсы для людей с любым уровнем подготовки. Кроме этого, на днях в библиотеку поступят новые краеведческие издания Чувашского книжного издательства на двух языках.