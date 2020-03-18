Подведены итоги работы отрасли культуры города Шумерля

2019 год мало чем отличался от предыдущего в плане напряжённости в работе в отрасли культуры города Шумерля. Но он подарил массу новых знакомств, принёс множество новых впечатлений, которые навсегда останутся в памяти, позволил реализовать немало начинаний. Об этом в своем выступлении говорила начальник отдела культуры администрации города Екатерина Николаева на расширенном совещании по итогам работы отрасли культуры в 2019 году, состоявшемся 17 марта в Детской школе искусств.

В докладе она привела статистические данные, которые свидетельствуют о положительной динамике основных показателей эффективности и качества оказываемых услуг учреждениями культуры города, в числе которых повышение уровня заработной платы работников культуры, укрепление материально-технической базы учреждений, реализация различных федеральных и республиканских проектов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Она отметила самые знаковые события и интересные мероприятия, прошедшие в 2019 году.

В своем докладе Екатерина Николаева рассказала не только о достижениях, но и обозначила проблемы и задачи, требующие общего внимания.

Так, в библиотечной сфере необходима полная модернизация компьютерного парка учреждения с учетом предоставления рабочих мест пользователям; нужно финансирование на установку специализированного оборудования в целях оказания библиотечных услуг читателям с ОВЗ; на приобретение технического оборудования для реставрации и оцифровки книг, а также перевода их в электронный вид.

Для городского парка «болевыми точками» являются высокий износ аттракционной техники и оборудования; отсутствие освещения на территории лыжной трассы; состояние лесопарковой зоны (необходима регулярная санитарная рубка и чистка лесного массива от валежника и сухостоя); недостаточное количество камер в системе видеонаблюдения и ряд других.

Для сохранения и дальнейшего развития имеющейся материально-технической базы ДК «Восход» и создания наиболее качественного культурного продукта, отвечающего современным требованиям, необходимо приобретение профессионального музыкального, светового и видеопроекционного сценического оборудования, одежды сцены. Остро стоит вопрос о приобретении транспортного средства для выезда коллективов на фестивали и конкурсы; оснащение кабинетов кружковой работы сплит-системами, специальным оборудованием для организации занятий (компьютеры, акустические системы, хореографические станки и т.д. ).

Несмотря на имеющиеся проблемы в отрасли культуры, 2020 год открывает новые перспективы развития. В текущем году из республиканского бюджета на ремонт и модернизацию учреждений культуры, укрепление материально-технической базы отрасли культуры города Шумерля выделено более 10 миллионов рублей при софинансировании более 1 млн. рублей из бюджета города.

Отрадно отметить, что впервые за долгие годы финансовую поддержку получили Архив города Шумерля и Городская централизованная библиотечная система. Выделенные городскому Архиву средства будут направлены на текущий ремонт помещения, который на данный момент уже практически закончен, а также на усовершенствование технологического процесса по хранению архивных фондов и оказанию услуг (более 400 тысяч). Финансовое обеспечение городской библиотечной системы, а это более 2 млн. рублей, позволит в десятки раз обновить и увеличить книжный фонд (более 1 млн. рублей). Также в библиотеках будет сделан косметический ремонт. По уже разработанным дизайн-проектам каждый филиал приобретёт свой индивидуальный, неповторимый интерьерный облик.

Дополнительно выделенные средства на Детскую школу искусств №1 (более 4 млн. рублей) позволят завершить уже начатый в 2019 году капитальный ремонт здания. Помимо нового, обновлённого здания, отвечающего всем современным требованиям, талантливые ученики ДШИ №1 смогут обучаться на новых музыкальных инструментах.

В 2020 году продолжится ремонт здания МАУК ДК «Восход» (более 3 млн. рублей). Также укрепится и материально-техническая база учреждения, на которую будет направлено более 1 млн. рублей.

Как отметила в завершении выступления докладчик, дружный, слаженный, работоспособный и, безусловно, талантливый во многом коллектив культработников приложил немало сил, терпения, упорства для достижения высоких результатов, сработал как единое целое. Но этот успех трудно было бы представить без постоянных помощников, на надёжное плечо которых можно опереться – это коллективы образовательных учреждений и спорта, участники художественной самодеятельности, депутатский корпус, бизнес-сообщество, меценаты, благотворители, социальные партнеры и многие-многие другие. Отдельные слова благодарности были сказаны Совету ветеранов, представителям духовенства и другим общественным организациям. В знак уважения и признательности были вручены Благодарственные письма.

Глава города – Председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин в своем выступлении отметил важную роль отрасли культуры в становлении личности, просвещении граждан, пожелав работникам этой сферы постоянно совершенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать в жизнь свои новые идеи, превращать задуманное в шедевры.

Депутат Собрания депутатов Леонид Пронин выразил благодарность всем работникам за профессионализм, постоянный творческий поиск.

Заместитель главы администрации – начальник отдела образования молодежной и социальной политики Ирина Сасакина поблагодарила работников культуры за большую работу, которая была проведена в 2019 году, пожелала продуктивной и успешной деятельности, обратив внимание на необходимость участия учреждений культуры в федеральных и региональных программах, привлечения внебюджетных источников.

Солисты Детской школы искусств подарили присутствующим музыкальные поздравления.

Сайт администрации города Шумерля.



