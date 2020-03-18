Новые победы воспитанников Детской школы искусств №1 города Шумерля во Всероссийском конкурсе

В минувшие выходные в городе Чебоксары состоялся IV Всероссийский конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Проспект детства». На сцене ДК Агрегатного завода состязались юные исполнители по номинациям «Хореография», «Художественное слово», «Инструментальное творчество» и «Вокал».

Детскую школу искусств №1 города Шумерля представили на конкурсе обучающиеся театрального отделения, отделения народных инструментов и солисты хорового и вокального отделений.

Участие шумерлинцев в конкурсе стало весьма результативным. По решению жюри в номинации художественное слово Ламков Сергей стал Лауреатом 1 степени («Проза») и Лауреатом 1 степени («Этот день мы приближали, как могли»), Мотов Никита также удостоился высшей награды – диплома и кубка Лауреата 1 степени («Этот день мы приближали, как могли»). Подготовила победителей преподаватель О.В. Куркова.

В номинации «Инструментальное творчество» Детскую школу искусств №1 представили обучающиеся по классу гитары (преподаватель В.В. Муляева). По итогам конкурсных прослушиваний Кукушкин Роман стал Лауреатом 3 степени, а Миронова Анна – Дипломатом 1 степени.

Вокалисты собрали самый щедрый букет наград: Сливницын А. – Лауреат 1 степени («Мировой хит») и Лауреат 1 степени («Патриотическая песня»); Никулина Александра — Лауреат 1 степени («Национальная песня»); Петухова Софья – Лауреат 2 степени («Эстрадный вокал»); Пронина Дарья – Лауреат 2 степени («Эстрадный вокал» и «Ретро-хит»); Смолькова Анастасия — Лауреат 2 степени («Народный вокал»); Яковлева Елизавета – Лауреат 2 степени («Мировой хит» и «Ретро-хит»); Витвинова Елизавета – Лауреат 3 степени («Эстрадный вокал»); Чебутаева Анна – Дипломант 1 степени («Эстрадный вокал»). Всех победителей и призеров в вокальной номинации подготовила преподаватель И.В. Сутягина.

Сайт администрации города Шумерли.



